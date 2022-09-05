بوتين: الحياة يجب أن تكون من أجل شيء يمكن الموت من أجله

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا "النظام البيئي والمناطق المحمية" إنه يجب أن نعيش من أجل ما يمكن أن نموت من أجله.

وأكد الرئيس الروسي في كلمته أن القضايا البيئية التي يتم بحثها في المنتدى اليوم الاثنين هي الأكثر أهمية ليس فقط بالنسبة لروسيا، ولكن للبشرية جمعاء.

وقال: "أنتم منخرطون في أكثر الأعمال أهمية وإثارة للاهتمام. يمكنكم تكريس حياتكم لهذا"، واستحضر بوتين قولا وهو: "الإنسان بحاجة إلى العيش من أجل شيء يمكن أن يموت من أجله".

وأوضح أن ذلك "قد يبدو غريبا لكن أنتم تمارسون نشاطا إنسانيا، هذا شيء يستحق العيش من أجله، وهو مجال عمل مهم للغاية ومثير للاهتمام".

ووعد بوتين الشباب المشاركين في المنتدى بدعمهم في كل ما سيفعلونه في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي