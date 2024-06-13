زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

وقع زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة ساحل كامتشاتكا شرق روسيا، بحسب ما أعلن المركز الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

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وجاء في تقرير المركز: "وقع الزلزال في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، على بعد 87 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك".

وفقا للتقرير، فإن القوة في مركز الزلزال بلغت 5.9، وعلى الساحل وصلت قوة الزلزال إلى 4 درجات.

وأشار التقرير إلى أن عمق مركز الزلزال كان 52 كيلومترا تحت قاع البحر.

وأكد التقرير عدم وجود أي إصابات أو أضرار.

المصدر: نوفوستي