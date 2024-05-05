ثاني زلزال يضرب إنغوشيا جنوب روسيا خلال 24 ساعة

ضرب ثاني زلزال اليوم الأحد منطقة سونزنسكي في إنغوشيا خلال 24 ساعة وبلغت قوته 3.6 درجة.

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ووفقا للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وجاء في تقرير الإدارة: "في الساعة 14.04 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، تم تلقي معلومات من مرسل فرع أوسيتيا الشمالية التابع لمركز البحث العلمي والخدمة الجيوفيزيائية في أكاديمية العلوم الروسية، أنه في منطقة سونزنسكي في جمهورية إنغوشيا، وقع زلزال على عمق 9 كيلومترات بقوة 3.6 درجة، ولم تكن هناك وفيات أو إصابات ولا خسائر مادية".

وأكدت وزارة الطوارئ أن "جميع الخدمات في الجمهورية تعمل بشكل طبيعي".

وفي صباح يوم الأحد، ذكرت الوكالة أنه في الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، وقع زلزال في إقليم منطقة سونزنسكي على عمق 12 كيلومترا بقوة 2.6 درجة على السطح، ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات".

المصدر: نوفوستي