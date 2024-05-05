 
مباشر

ثاني زلزال يضرب إنغوشيا جنوب روسيا خلال 24 ساعة

أخبار روسيا

ثاني زلزال يضرب إنغوشيا جنوب روسيا خلال 24 ساعة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhdb

ضرب ثاني زلزال اليوم الأحد منطقة سونزنسكي في إنغوشيا خلال 24 ساعة وبلغت قوته 3.6 درجة.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 5 درجات يضرب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب "ألتاي" الروسية

ووفقا للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وجاء في تقرير الإدارة: "في الساعة 14.04 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، تم تلقي معلومات من مرسل فرع أوسيتيا الشمالية التابع لمركز البحث العلمي والخدمة الجيوفيزيائية في أكاديمية العلوم الروسية، أنه في منطقة سونزنسكي في جمهورية إنغوشيا، وقع زلزال على عمق 9 كيلومترات بقوة 3.6 درجة، ولم تكن هناك وفيات أو إصابات ولا خسائر مادية".

وأكدت وزارة الطوارئ أن "جميع الخدمات في الجمهورية تعمل بشكل طبيعي".

وفي صباح يوم الأحد، ذكرت الوكالة أنه في الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، وقع زلزال في إقليم منطقة سونزنسكي على عمق 12 كيلومترا بقوة 2.6 درجة على السطح، ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات".

 

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا