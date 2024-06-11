روسيا.. اعتقال مسؤولين كبار في قره تشاي شركيسيا في قضية سرقة أموال الميزانية (فيديو)

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عددا من كبار المسؤولين وأفراد قوات الأمن في جمهورية قره تشاي شركيسيا في إطار قضية حول سرقة أموال الميزانية.

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وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم في جمهورية قره تشاي شركيسيا اعتقال أعضاء مجموعة منظمة تتكون من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفراد هيئات الأمن والتي كانت متورطة في سرقة أموال الميزانية على نطاق واسع".

وأضاف البيان: "نتيجة لإجراء مجموعة معقدة من أنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق، تم التأكيد أن المشتبه بهم متورطون في سرقة الإعانات المستهدفة في إطار برنامج الدولة "تنمية الزراعة في جمهورية قره تشاي شيركيسيا".

وتابع أن الضرر الإجمالي الناجم عن ارتكاب هذه الجرائم بلغ حوالي 60 مليون روبل.

المصدر: تاس