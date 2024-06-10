تطبيقات الواقع المعزز حاضرة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

كشفت مديرة مشروع Navigio أناستاسيا أرخانغلسكايا في مقابلة مع قناة RT مزايا تطبيق الواقع المعزز الذي يساعد على شرح العناصر المحيطة بالمستخدم.

وقالت أرخانغلسكايا: "تطبيقنا للواقع المعزز يساعد بشرح جميع الأشياء المحيطة بنا من خلال توجيه الكاميرا على الموقع المطلوب، ويسمح التوجيه المركز للكاميرا على تلقي معلومات بشأن ما تريدون معرفته".

وأضافت: "يمكن استخدام التطبيق في المنتديات والأماكن التي تكون فيها حاجة لإعطاء التفاصيل عنها"، وأشارت إلى أن هذه التقنية تعمل حاليا في منتدى بطرسبورغ الدولي قائلة: "(التطبيق) سيسمح لزوار المنتدى بمعرفة المزيد عن الأقسام وسيحصلون على معلومات كافية دون ارتباك أو صعوبات".

وأوضحت أن "المسؤولين عن التطبيق يستطيعون الوصول إلى المعلومات وتعديلها أو تغييرها في الوقت الفعلي، ما سيسمح ببقاء البيانات محدثة دائما".

المصدر: RT