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روسيا.. عشرات الإصابات في اصطدام عربتي ترام (فيديوهات)

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روسيا.. عشرات الإصابات في اصطدام عربتي ترام (فيديوهات)
عشرات الإصابات في اصطدام عربتي ترام بمدينة كيميروف
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أصيب نحو 70 شخصا نقل 40 منهم إلى المستشفى جراء اصطدام عربتي ترام في مدينة كيميروفو الروسية، وأظهرت مقاطع فيديو قذف راكبين من مقصورة عربة الترام إلى الشارع أثناء اجتياز المنعطف.

وذكرت السلطات المحلية في المدينة أن عطلا أصاب مكابح إحدى العربتين ما تسبب في زيادة سرعة الترام واصطدامه بالترام الذي أمامه.

ولفتت إلى أن 40 شخصا نقلوا إلى المستشفى 3 منهم في حالة خطرة.

بينما ذكر أحد شهود العيان لـRT، أنه رأى أحد المصابين يسير ورأسه مضرج بالدماء، بينما كان آخر ملقى على الطريق دون حراك أو أي علامة تدل على أنه على قيد الحياة.

وعلى إثر ذلك، تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "تقديم خدمات لا تستوفي شروط السلامة".

المصدر: RT

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