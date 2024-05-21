بعد دقائق من نجاتها بأعجوبة من سقوط عامود كهرباء ضخم على سيارتها.. عرض مفاجىء وغريب لشابة روسية

تعرضت فتاة روسية من سكان مدينة تيومين اليوم الثلاثاء لموقف غريب بعد تعرض سيارتها لحادث سير على الطريق، حين جاءها طلب للزواج.

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وأفادت الخدمة الصحفية لشرطة المرور في مدينة تيومين إن الحادث وقع بعد ظهر يوم الثلاثاء في شارع موريس توريزا، حيث كانت شاحنة تنقل شحنة فواكه حين اصطدمت بكابل ما تسبب بسقوط عمودين وأسفر عن تضرر 3 سيارات كانت تسير على الطريق".

وبحسب البيان فإن أحد العمودين سقط مباشرة على سيارة من طرز "لادا غرانتا" كانت تقودها فتاة في الـ 23 من العمر، ونجت بأعجوبة.

ومن جانبها قالت الفتاة للصحافة المحلية إنها كانت في طريقها إلى الجامعة لمناقشة مشروع تخرجها، وعندما رأت أن العمود الأول يسقط قامت بتخفيف السرعة فتوقف العمود في الهواء، إلا أنها عندما داست على الوقود سقط العمود الثاني.

وأشارت الفتاة إلى أنها نجت بأعجوبة كونها انكمشت على نفسها في اللحظة الأخيرة وإلا لما بقيت على قيد الحياة.

والطريف في الأمر أنه عندما علم صديقها بالحادث قدم إلى الموقع وتقدم إليها طالبا الزواج في مكان الحادث، ليضفي نوعا من الطرافة على حادث كاد يكون مأساويا.

المصدر: RT +نوفوستي