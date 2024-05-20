"روس كوسموس" تفتتح مركزا جديدا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية

أعلنت جامعة سيبيريا الحكومية للنظم الجيولوجية والتكنولوجيا أن وكالة "روس كوسموس" ستفتتح في الجامعة مركزا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية.

حول الموضوع قال الأستاذ في قسم العلوم البيئية في الجامعة، فلاديمير خاميدوف:"في عام 2024 ستفتتح روس كوسموس في جامعتنا مركزا إقليميا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، والمختصون في هذا المركز سيكونون قادرين على معالجة وتوفير البيانات لمختلف المؤسسات في روسيا".

وأضاف:"المهمة الرئيسية للمركز الجديد ستكون توفير البيانات لعدد من المؤسسات والهيئات الروسية، مثل الهيئات التابعة لوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الزراعة في منطقة نوفوسيبيرسك، والمركز الروسي لحماية الغابات، ووزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الداخلية الروسية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وسيتم الاستفادة من البيانات التي يحصل عليها هذا المركز أيضا في البرامج التعليمية".

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وأشار خاميدوف إلى أن المركز سيعاين الصور التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية، وكذلك الرسومات البيانية والعديد من البيانات التي قد تتعلق بالمواقع الجغرافية أو التغيرات التي قد تحدث في مناطق معينة على الأرض.

وأوضح خاميدوف أن الاختيار وقع على جامعة سيبيريا الحكومية للنظم الجيولوجية والتكنولوجيا لإنشاء المركز المذكور، كونها واحدة من الجامعات الروسية التي توفر تدريبا شاملا للمختصين في مجال جمع وتحليل البيانات ومعالجتها.

المصدر: فيستي