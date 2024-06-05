الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لم تتمكن من كسر روسيا وفنزويلا

أكد مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين أن العقوبات الغربية لم تتمكن من كسر روسيا أو فنزويلا، بل ساعدت في تعزيز الاكتفاء الذاتي لاقتصادي البلدين.

وقال شيتينين خلال جلسة "روسيا-فنزويلا" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء: "تمر روسيا وفنزويلا بفترة ليست سهلة في تطورهما، لكن يمكنني القول بوضوح شديد إن أي مؤامرات أو عقوبات لم تكسرنا نحن أو فنزويلا، بل على العكس من ذلك ساعدت شعوب بلدينا وحكوماتنا ورجال الأعمال على إيجاد قوة داخلية لزيادة الإنتاج الوطني، وزيادة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد".

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وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وفنزويلا ذات طبيعة استراتيجية، مؤكدا أنه من المهم للغاية أن يتطور التعاون على أساس المساواة واحترام المصالح.

وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: نوفوستي