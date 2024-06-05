عرض شجرة عائلة بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي (فيديو)

شهدت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عرض شجرة عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عرضت الشجرة في جناح مؤسسة "البيت المسيحي" للتقاليد العائلية، خلال الفعاليات التي أجريت اليوم الأربعاء في إطار المنتدى، إذ تتخصص المؤسسة المذكورة في إجراء الدراسات على الأنساب، وتم عرضها على شكل مخطوطة داخل إطار زجاجي، كما عرضت على شكل ألبوم صور في المنصة التابعة للمؤسسة.

وأشار ممثل المؤسسة إلى أن شجرة العائلة المذكورة جمع بياناتها أحد أقرباء الرئيس بوتين، وهو مختص في شؤون التاريخ والأنساب، ووفقا لنتائج فحص الأنساب فإن عائلة بوتين تنحدر من منطقة تفير، وكان أسلافه يعملون في مجال الزراعة.

وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT+وكالات روسية