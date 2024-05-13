الكرملين: شويغو سيشرف على هيئة التعاون العسكري التقني لكنه لن يديرها

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن سيرغي شويغو الذي تم تعيينه سكرتيرا جديدا لمجلس الأمن القومي الروسي سيشرف أيضا على الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين، أن "سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو سيشرف على عمل الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني. ولكن لا يدور الحديث حول أنه سيكون مديرا مباشرا لهذه الهيئة".

وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني لا يزال دميتري شوغايف.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما حول إخراج الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني من تحت إدارة وزارة الدفاع. وهي ستخضع من الآن وصاعدا لأوامر الرئيس الروسي بشكل مباشر.

وقام الرئيس الروسي كذلك بتعيين سيرغي شويغو الذي كان وزيرا للدفاع منذ عام 2012، في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي بدلا من نيكولاي باتروشيف.

المصدر: تاس