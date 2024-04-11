روسيا.. شرطيان ينقذان صيادا من موت محتم بعد تحطم جليد النهر تحت أقدامه (فيديو)

رفع وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى الرئيس فلاديمير بوتين طلبا بمنح رقيبين بالشرطة وسام الشرف لإنقاذهما صيادا من الموت تحطم جليد النهر تحته، وبدأت المياه تسحبه.

وتمكن الرقيب أول إيفان شولوخوف والرقيب المستجد فياتشيسلاف بوبيكين من التدخل في الوضع الخطير على نهر كيتوي في مقاطعة إركوتسك شمال شرقي روسيا قبل أن يتحول إلى مأساة حقيقية.

وتمكنا رغم الخطورة على حياتهما من إنقاذ الصياد الذي سقط بعد أن تكسر تحته الجليد.

إقرأ المزيد

وأبلغ شهود عيان الشرطة أن رجلا مسنا كان على وشك الغرق في المياه الجليدية بنهر كيتوي وتزامن ذلك مع وجود دورية شرطة بالقرب من مكان الحادث وهرعت لمساعدة الرجل الغارق.

وكان الرجل البالغ من العمر 64 عاما في منتصف النهر متشبثا بيديه بحافة الجليد الرقيق، فاقترب منه الشرطيان في أسرع وقت ممكن.

وباستخدام الوسائل المتاحة عبارة عن لوح خشبي، حاولا سحب الرجل ولكنهما لم يفلحا، ثم اندفع شولوخوف وبوبيكين فوق الجليد المتهالك وزحفا فوقه، وأمسكا الصياد من يديه وأخرجاه.

ووصل رجال الطوارئ إلى المكان ونقلوا الصياد إلى المستشفى.

المصدر: RT