رجال الإنقاذ يبحثون عن حيوانات أليفة في إركوتسك

يسابق رجال الإنقاذ الزمن في منطقة تولونسكي بمقاطعة إركوتسك في سيبيريا لإنقاذ الحيونات الأليفة من الفيضانات العارمة في المقاطعة.

وقام أفراد الإنقاذ K-9 باستخدام مركبة برمائية لمساعدتهم في الوصول إلى المنازل التي غمرتها المياه، والبحث فيها عن حيوانات عالقة هناك. وقد نجح رجال الإنقاذ ومدربو الكلاب والمتطوعون في إنقاذ أكثر من 100 من الكلاب والقطط والدواجن والماشية منذ اجتياح الفيضانات.

كما أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة إركوتسك 27 يونيو الماضي، حينما غمرت الفيضانات 6 مناطق، وتأثر بها 6700 منزل، و32700 شخص. وبلغ عدد الضحايا 20 قتيلا، و200 مصاب، يعالجون الآن في المستشفيات.

المصدر: RT