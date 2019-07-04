رجال الإنقاذ يبحثون عن حيوانات أليفة في إركوتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2ue
يسابق رجال الإنقاذ الزمن في منطقة تولونسكي بمقاطعة إركوتسك في سيبيريا لإنقاذ الحيونات الأليفة من الفيضانات العارمة في المقاطعة.
وقام أفراد الإنقاذ K-9 باستخدام مركبة برمائية لمساعدتهم في الوصول إلى المنازل التي غمرتها المياه، والبحث فيها عن حيوانات عالقة هناك. وقد نجح رجال الإنقاذ ومدربو الكلاب والمتطوعون في إنقاذ أكثر من 100 من الكلاب والقطط والدواجن والماشية منذ اجتياح الفيضانات.
كما أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة إركوتسك 27 يونيو الماضي، حينما غمرت الفيضانات 6 مناطق، وتأثر بها 6700 منزل، و32700 شخص. وبلغ عدد الضحايا 20 قتيلا، و200 مصاب، يعالجون الآن في المستشفيات.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)