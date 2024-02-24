بالفيديو.. نجوم الهوكي يشاركون في مباراة على جليد بحيرة البايكال

شهدت مقاطعة إركوتسك في شرق روسيا الجمعة مباراة الهوكي المثيرة حيث شارك نجوم الهوكي الروس ومنتخب مقاطعة إركوتسك في مباراة على جليد بحيرة البايكال، ونقلت "رابتلي" لقطات من الفعالية.

وذكرت الوكالات بأن هذه المباراة هي الثالثة من هذا النوع، وتهدف إلى لفت الانتباه إلى المشاكل البيئية لبحيرة بايكال المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأقيمت المباراة الأولى في 8 مارس عام 2021 والثانية في 8 مارس 2023.

المصدر: وكالات