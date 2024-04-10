الدفاع الروسية تعلن تحطم مروحية "مي-24" فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة مروحية من طراز "مي-24" فوق البحر الأسود قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 10 أبريل 2024، في حوالي الساعة 06:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز (مي-24) أثناء قيامها برحلة مجدولة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لجمهورية القرم".

وأضاف البيان: "كان السبب الأولي للتحطم هو حدوث عطل في الطائرة. وتعمل فرق البحث والإنقاذ في مكان الحادث".

هذا وتعد مروحية "مي – 24" مروحية قتالية في الجيش الروسي، وهي مزودة بأسلحة حديثة هي صواريخ موجهة وغير موجهة وقنابل جوية ومدفع رشاش.

في مطلع سبعينيات القرن الماضي دخلت المروحية ضمن حيازة الجيش الروسي بصفتها مروحية ضاربة تستخدم لدعم القوات البرية بالنيران. ويمكن استخدامها أيضا لنقل الأفراد.

المصدر: RT