دوي صافرات الإنذار في أورينبورغ وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه

تم تشغيل صافرات الإنذار في أورينبورغ الروسية صباح اليوم الثلاثاء لحض السكان على الإجلاء الفوري وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال وخطر اتساع رقعة الفيضانات.

وارتفع مستوى المياه في نهر الأورال في أورينبورغ بمقدار 25 سم خلال يوم ليصل إلى 897 سم، ولم يعد يفصله إلا القليل عن مستوى الخطر البالغ 930 سم.

وحسب الخبراء، فإن منسوب المياه مرشح للارتفاع في الساعات المقبلة ليصل إلى ذروته في 10 أبريل. وسبق أن دعا عمدة أورينبورغ السكان المقيمين في منطقة الفيضانات إلى مغادرة منازلهم.

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في المقابل، تشهد مدينة أورسك التي أصبحت أول ضحية للفيضان بعد انهيار سد في ضواحيها مساء الجمعة، تراجعا تدريجيا في مستوى المياه، حيث انخفض بمقدار 38 سم خلال يوم ليبلغ 928 سم.

وذكرت السلطات أن المياه انسحبت من البلدة القديمة لأورسك وعدد من المناطق الأخرى فيما بدأ الناس بالعودة إلى ديارهم.

ولا يزال هناك ما يقرب من 7 آلاف منزل في أورسك مغمورة بالمياه، وتم إجلاء حوالي 2.5 ألف ساكن.

وبحلول صباح اليوم الثلاثاء غمرت المياه في عموم مقاطعة أورينبورغ أكثر من 10.3 ألف مبنى سكني في 73 بلدة، إضافة إلى 12,821 قطعة أرض منزلية.

تم إجلاء نحو 6.4 ألف شخص بينهم 1.7 ألف طفل، في أورينبورغ بسبب الفيضانات.

واليوم عاد وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف مجددا إلى أورينبورغ، حيث بدأ عمله بتلقي تقارير والقيام بجولة جوية على متن مروحية فوق المناطق المغمورة.

ومع استمرار تدفق المياه في مقاطعة كورغان المجاورة، تحذر السلطات من احتمال وصول فيضانات إلى عدد من مناطق عاصمة المقاطعة ومنطقة المطار، إضافة إلى منطق مزارع شخصية.

وتقع 62 بلدة وأكثر من 4.3 ألف منزل، حيث يعيش أكثر من 19 ألف شخص، في المناطق المهددة بالفيضان وتم إجلاء نحو 600 شخص من منطقة زفيرينوغولوفسكي حيث ارتفع منسوب المياه بمقدار 74 سم خلال ساعتين.

المصدر: وكالات