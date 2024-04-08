الطوارئ الروسية: منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ يواصل ارتفاعه (فيديو+ صور)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن منسوب المياه في نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ مستمر في الارتفاع، وفي منطقة إليك تخطى نقطة الخطر البالغة 890 سم.

وقالت الوزارة: "لا يزال الوضع في الجزء الشرقي والوسطي من المقاطعة هو الأكثر صعوبة. ويستمر منسوب المياه في نهر الأورال في الارتفاع، وفي منطقة إيليك متجاوزا نقطة الخطر البالغة 890 سم".

وأضافت أنه منذ عدة أيام تقوم مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى جانب خدمات الطرق، بتعزيز بنية السد.

ويعمل حاليا في منطقة الفيضانات أكثر من 4000 متخصص و848 آلية ومركبة وطائرات مسيّرة.

وأعلن مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف تعليق عمل 11 منشأة طبية في مدينة أورسك بسبب الفيضانات، وتم نقل 158 شخصا، من بينهم طفل واحد، إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وأكد حاكم مقاطعة أورينبورغ دينيس باسلر أن سكان المقاطعة المتضررين سيحصلون على تعويضات عن الخسارة الكاملة لمساكنهم أثناء الفيضان.

وعرضت وكالة "روسكوسموس" صورا ومشاهد التقطتها عبر الأقمار الصناعية للفيضانات في المقاطعة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع بمقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.

ولفت عمدة مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين إلى أن هذا الفيضان هو الأقوى منذ عقود طويلة، إذ لم تسجل مستويات أعلى إلا في عام 1942 (946 سم) والعام 1957 (932 سم).

ويرجح الخبراء أن يتجاوز منسوب المياه مستوى الخطر، وأن الوضع سيزداد سوءا في غضون اليومين المقبلين، بينما حثت السلطات سكان أورينبورغ في منطقة الفيضانات على مغادرة منازلهم.

المصدر: وكالات