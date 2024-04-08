استمرار عمليات الإجلاء من المناطق المغمورة بفيضانات أورينبورغ

أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 50 شخصا خلال الليل من منطقة الفيضان بمدينة أورسك جنوب شرقي مقاطعة أورينبورغ الروسية، والتي تغمرها المياه منذ انهيار سد قريب منها مساء يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة الطوارئ أنه "استمرت عمليات الإجلاء ليلا (في أورسك).. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من 50 شخصا من المناطق التي غمرتها الفيضانات".

وأضافت الوزارة أن مستوى المياه في منطقة ساحة غاغارين في أورسك، ثاني أكبر مدينة في أورينبورغ والتي تعتبر مركزا للفيضان، يبقى مستقرا ولا يلاحظ بصريا أي ارتفاع له.

وحسب أحدث بيانات رسمية، فقد انخفض منسوب مياه نهر الأورال في أورسك بحلول صباح اليوم الاثنين 8 أبريل، بمقدار 9 سم ليصل إلى 9,63 متر.

وفي وقت سابق ذكر مكتب المدعي العام، أن حادث سد أورسك سببه "عدم اتخاذ إجراءات الصيانة في الوقت المناسب". وفتحت لجنة التحقيق قضية بموجب مادتي "إهمال" و"مخالفة قواعد السلامة أثناء أعمال البناء".

ولا يزال الوضع في مدينة أورينبورغ المغمورة جزئيا يتدهور، حيث أفادت السلطات بارتفع منسوب المياه في نهر الأورال فيها بمقدار 16 سم خلال يوم ليبلغ 8,72 مترا.

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وطالب عمدة عاصمة المقاطعة سيرغي سالمين سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات بالمغادرة طوعا، وإلا فسيتم إخراجهم بمساعدة الشرطة.

وفي المجموع، طالت الفيضانات 27 بلدية، وتم إجلاء أكثر من 4000 شخص. وتوقعت حكومة أورينبورغ أن يبلغ الفيضان ذروته في 10 أبريل، على أن يستقر الوضع بعد العشرين من الشهر.

وأمس الأحد تم فرض نظام الطوارئ الفيدرالي في المقاطعة المنكوبة.

المصدر: وكالات