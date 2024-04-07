فيضان أورينبورغ.. السلطات تصف الوضع في أورسك بالحرج وتعلن حالة طوارئ فدرالية

وصف وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف الوضع في مدينة أورسك المغمورة بالمياه بأنه حرج، منوها إلى إعلان حالة طوارئ فدرالية في مقاطعة أورينبورغ وسط توقعات باتساع رقعة الفيضان.

وقررت لجنة حكومية في اجتماع عقد في أورينبورغ برئاسة كورينكوف اليوم الأحد "تصنيف الوضع في مقاطعة أورينبورغ على أنه حالة طوارئ فدرالية وتحديد المستوى الفدرالي للاستجابة".

وفي وقت سابق اليوم وصل كورينكوف، بتكليف من رئيس البلاد، إلى أورينبورغ ليتولى تنسيق عمليات الإغاثة في الموقع، وتوجه لتفقد المناطق المغمورة ومراكز الإيواء المؤقت.

وقال كورينكوف خلال الاجتماع إن مدينة أورسك، مركز الفيضان، تشهد "حالة حرجة"، حيث غمرت المياه فيها 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض منزلية.

وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص، بينهم 885 طفلا، من المناطق المنكوبة. وأقيم في أورسك 11 مركز إيواء مؤقت تضم أكثر من 8 آلاف سرير لاستقبال النازحين، ويقيم فيها حاليا 510 أشخاص، بينهم 116 طفلا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن 700 من عناصرها تعمل ليلة نهار في أورسك المنكوبة.

وفي وقت سابق اليوم حذرت سلطات مقاطعة أورينبورغ من أن الوضع في أورسك يتطور وفق "السيناريو الأسوأ"، مرجحة اتساع رقعة المناطق المغمورة في الأيام القادمة.

وأعلنت خدمات الطوارئ عن بدء إجلاء سكان عدد من شوارع في "البلدة الجديدة" لأورسك والتي اقتربت منها المياه بعدما غمرت معظم أجزاء "البلدة القديمة"، وأصبح هناك ما مجموعه نحو 6,6 ألف منزل في المنطقة المتأثرة بالفيضان.

ونفت السلطات ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع 66 مصابا جراء الفيضان، مشيرة إلى أنه ليس هناك إلا 18 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بسبب إصابتهم بعدوى معوية.

وأفادت السلطات بوفاة 4 أشخاص في أورسك، موضحة أن هذه الوفيات لا علاقة لها بالفيضان، حيث توفي شخصان بسبب أزمة قلبية، مات شخص واحد لأسباب طبيعية، فيما قام الشخص الرابع بالانتحار.

وحذرت مصادر في خدمات الطوارئ من أن "الفيضان في أورسك لم يصل إلى ذروته بعد لذا من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الوضع، ورقعة الفيضانات مرشحة للاتساع".

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ووفقا لبيانات إدارة أورسك، فقد وصل منسوب مياه نهر الأورال في المدينة إلى ما يقرب من 11 مترا، بينما كان السد، الذي انهار جزء منه يوم الجمعة، مصمما لمنسوب 5.5 متر.

وبلغ منسوب النهر بالقرب من مدينة أورينبورغ 856 سم، بزيادة قدرها 28 سم خلال يوم، علما بأن مستوى 760 سم يعتبر "غير مريحا" ومستوى 930 سم "خطرا".

أفادت سلطات أورينبورغ بأن 153 بلدة أصبحت محاصرة بمياه الفيضانات.

وفي عموم مقاطعة أورينبورغ، غمرت المياه أكثر من 6.1 ألف منزل و9.6 ألف قطعة أرض منزلية. واضطر أكثر من 4.4 ألف شخص إلى الإجلاء من المناطق المنكوبة.

قال عمدة أورينبورغ إن وضع الفيضانات في المدينة لا يزال حرجا، مرجحا أن ترتفع مستويات المياه في الأيام المقبلة.

وتزيد الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أورينبورغ، من خطور الوضع، ولا تتوقع السلطات أي تحسن إلا بعد عدة أيام.

وحسب الإحصاءات الأولية، فقد تتجاوز الأضرار التي لحقت بالمساكن نتيجة الفيضانات في أورينبورغ 21 مليار روبل (نحو 227 مليون دولار).

المصدر: وكالات