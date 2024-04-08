مواصلة عمليات الإجلاء في المناطق المتضررة من الفيضانات في روسيا

تستمر فرق الإنقاذ في إجلاء السكان من عدة مناطق روسية تضررت من الفيضانات خلال الأيام الأخيرة.

وتبعا لأحدث البيانات فإن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لمساعدة السكان في ضواحي مدينة سمارا الروسية، إذ غمرت المياه 50 منزلا و901 قطعة أرض في قريبة بيسترافكا.

ويوجد حاليا 62 شخصا في مركزين للإقامة المؤقتة في المنطقة، من بينهم 16 طفلا، ويساعد رجال الإنقاذ السكان المحليين على الإجلاء وتسليم الطعام وسحب المياه من المنازل.

وفي ضواحي تيومين الروسية تعمل فرق الإنقاذ أيضا على مساعدة الناس في القرى المحيطة بنهر إيشيم، إذ ارتفع منسوب المياه في النهر بمقدار 52 سم في الفترة الأخيرة وغمرت المياه بعض المناطق على ضفتي النهر.

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وحذّرت وزارة الطوارئ الروسية من أن منسوب المياه في نهري توبول وإيشيم في منطقة تيومين سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الربيع، ويوجد احتمالات لحدوث فيضانات في المناطق المحيطة بالنهرين، لذا حثّت مواطني تلك المناطق بإخلاء منازلهم فورا في حال إعلان حالة الطوارئ.

وفي منطقة كيتوفسكي بمقاطعة كورغان الروسية تم إجلاء قريتي كيتوفو وبولشوي تشوسوفو بسبب الفيضانات أيضا، وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا للسكان صباح اليوم الاثنين.

كما تستمر عمليات الإجلاء بمدينة أورسك جنوبي شرق مقاطعة أورينبورغ الروسية التي تعرضت للفيضانات أيضا، إذ أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 50 شخصا في المدينة خلال الليلة الماضية من منطقة الفيضان، كما فرض أمس الأحد نظام الطوارئ الفيدرالي في المقاطعة المنكوبة.

المصدر: وكالات روسية