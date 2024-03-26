بوتين يهنىء الحرس الوطني الروسي في عيدهم

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شجاعة الحرس الوطني، مؤكدا أنهم يقدمون خدمة للوطن في مكافحة الإرهاب، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.

وأعرب بوتين عن شكره الخاص لرجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا يوم 27 مارس، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.

وقال بوتين إن "موظفي الحرس الروسي، الذين يخدمون في مناطق جديدة وبالقرب من مناطق القتال، يقاتلون بلا خوف، وينفذون عمليات جريئة، ويدمرون المخربين، ويساعدون في ضمان حماية حدود الدولة"، مؤكدا أن "روسيا ستتذكر الأبطال دائما الذين ضحوا من أجلها".

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وأضاف: "أود بشكل خاص أن أشير إلى رفاقنا الذين يخدمون في دونباس وفي المناطق الواقعة على مقربة من منطقة القتال.. أعلم أنكم تقاتلون بلا خوف، وتخاطرون بأنفسكم، وتحمون حياة المدنيين، وتنفذون عمليات جريئة".

وذكر بوتين أن "القضاء على الإرهابيين والمجموعات التخريبية المعادية، تساعد في ضمان حماية حدود الدولة، والتشغيل الموثوق لاتصالات الجيش وأمن الجزء الخلفي من وحداتنا.. سنتذكر دائما الأبطال الذين ماتوا في النضال الصالح من أجل روسيا ومن أجل مستقبل شعبنا".

المصدر: نوفوستي