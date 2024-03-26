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المدعي العام الروسي يؤكد حتمية عقاب كل من خطط وشارك بهجوم "كروكوس" وقصف المناطق الروسية

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المدعي العام الروسي يؤكد حتمية عقاب كل من خطط وشارك بهجوم
Sputnik
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أكد المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف على أن العقاب سيحل حتما بمنفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي وكل من يقف خلفهم وأوعز لهم بذلك ومن ساعدهم وسهل مهمتهم.  

وشدد النائب العام الروسي على أن العقاب، سيحل بالذين قاموا بقصف المباني السكنية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وكل من أوعز لهم بذلك.

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وأضاف كراسنوف في اجتماع موسع لهيئة رئاسة النيابة العامة بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين: "كل يوم تقريبا، يموت مواطنونا، الذي يثير الألم بشكل خاص، هو الأطفال بسبب القصف المدفعي المستهدف للمناطق السكنية وغارات الطائرات بدون طيار عليهم. في 22 مارس، وقع هجوم إرهابي قرب موسكو، أودى بحياة الكثير من المدنيين. ولهذه الفظائع هدف مشترك وهو تخويف الناس وتدمير وحدة شعبنا. سيتم حتما معاقبة المنفذين وكل من طلب منهم ذلك".

وأشار كراسنوف إلى أنه لهذا السبب بالذات تظل المهمة الحيوية بالنسبة لروسيا تكمن في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

وأكد كراسنوف أنه "طوال عام 2023، استمرت العمليات التي تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين في روسيا. وفي ذات الوقت، سلكت بعض من الدول الغربية، التي دمرت أسس وقيم عمرها قرون، طريق التجرد من الإنسانية".

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس

 

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