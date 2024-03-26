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بوتين: ننتظر إيقاع العقاب العادل بحق مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي

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بوتين: ننتظر إيقاع العقاب العادل بحق مرتكبي هجوم
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على مكتب الادعاء العام الروسي عمل كل ما هو ضروري لإيقاع العقاب العادل بحق المسؤولين عن هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقال بوتين في كلمة أما هيئة رئاسة النيابة العامة: "ننتظر أن يقوم المدعون، في إطار صلاحياتهم، بما في ذلك عند توجيه تهم باسم الدولة وأثناء المحاكمة، بكل ما هو ضروري لضمان حصول المجرمين على عقوبة عادلة. بحسب مقتضيات القانون الروسي".

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وقال الرئيس إن المحققين يعملون باهتمام على كافة ملابسات الهجوم الإرهابي الهمجي الذي وقع في "كروكوس سيتي هول".

وأضاف: "سأبدأ بالحدث المأساوي الأخير. في 22 مارس، قتل جراء الهجوم الإرهابي الدموي في مقاطعة موسكو العشرات من مواطنينا، بمن فيهم الأطفال والمراهقون والنساء. وقد تم القبض على المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة بشكل فوري".

وأردف بوتين: "يعمل المحققون على تحديد كافة ملابسات هذه الجريمة الوحشية بدقة واهتمام، ومعرفة تفاصيلها، وتحديد دور ودرجة ذنب كل مشارك فيها، ودراسة استنتاجات علماء الجريمة والخبراء".

وأضاف بوتين أن جهاز الأمن الفيدرالي وأجهزة الاستخبارات الأخرى تعمل أيضا على حل كافة هذه القضايا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

المصدر: تاس

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