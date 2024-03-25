بوتين: الهجوم الإرهابي على "كروكوس" حلقة في سلسلة محاولات من يحاربون روسيا منذ عام 2014

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الإرهابي على كروكوس بأنه حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي قام بها أولئك الذين يقاتلون روسيا على أيدي نظام النازيين الجدد منذ عام 2014.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع حول التدابير المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي:"قد تكون هذه الفظائع مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف.. والنازيون، كما هو معروف، لم يتورعوا قط عن استخدام أقذر الوسائل وغير الإنسانية لتحقيق أهدافهم".

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وقال الرئيس بوتين إن "روسيا لم تواجه هجوما إرهابيا مخططا له بعناية فحسب، بل واجهت قتلا جماعيا مُعدا ومنظما للمدنيين"، مؤكدا أن "جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها ورعاتها سينالون العقاب العادل والحتمي".

وأكد بوتين أن قوات الأمن اعتقلت منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة، عندما حاولوا الفرار نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "ممر" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق.

وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي، ثلاثة منهم أطفال.

المصدر: "نوفوستي"+RT