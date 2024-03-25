المدعي العام الروسي يشطب معلومات مزيفة من 200 مصدر حول هجوم "كروكوس" الإرهابي

أكد المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، خلال تقرير مفصل إلى الرئيس فلاديمير بوتين أنه تم حذف المعلومات المزيفة حول هجوم كروكوس الإرهابي في أكثر من 200 مصدر.

وأوضح كراسنوف قائلا: "وفقا لمتطلباتنا، تم حذف المعلومات المزيفة في أكثر من 200 مصدر، بما في ذلك الحسابات على الشبكات الاجتماعية".

وأضاف: "بالإضافة إلى المعلومات المزيفة، ظهرت معلومات كثيرة لم يتم التحقق منها بعد، حيث تعتبر مزعزعة لاستقرار الوضع إلى حد ما، وحتى وسائل الإعلام الرسمية لاحظت ذلك، وقمنا بدحضها".

هذا وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم، خلال اجتماع حول التدابير المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي بسلسلة من التصريحات، حيث أكد أن روسيا تعرف مرتكبي الهجوم، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه.

ولفت بوتين إلى أنه "يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك، كما أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم".

إقرأ المزيد

ودخلت وجوه جديدة قفص الاتهام في هجوم "كروكوس" الإرهابي، حيث حكمت محكمة منطقة باسماني في العاصمة الروسية موسكو بحبس ثلاثة متهمين آخرين.

ووقع الهجوم الإرهابي مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، فقد سقط 137 شخصا ضحايا.

المصدر: نوفوستي