تكريم قاصرين لإنقاذهما أكثر من 100 شخص خلال هجوم "كروكوس" (فيديو)

قامت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بتكريم القاصرين إسلام خاليلوف وأرتيوم دونسكوي، اللذين ساعدا في إنقاذ الناس خلال هجوم كروكوس الإرهابي مساء الجمعة.

وتم منح هذين الشابين، وثيقة شكر على التفاني والشجاعة الشخصية التي أظهراها في تقديم المساعدة للمواطنين خلال الحادث.

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وقالت المفوضة الرئاسية: "أعتقد أن مدرستكم، ستفتخر بكما فعلا".

يشار إلى أن إسلام وأرتيوم، كانا يعملان بدوام جزئي كموظفين في غرفة حفظ الملابس الخارجية في "كروكوس". وفي المساء عندما وقع الهجوم الإرهابي، كانا في مكان العمل. وساعد هذان القاصران، المواطنين على الخروج بأمان من المبنى ورغم سنهما الصغير، قاما بتهدئة الجمهور.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: aif.ru