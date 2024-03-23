الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا تدعو إلى التعاضد ضد التطرف

أعربت الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، عن صدمتها بتلقي أخبار الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو مساء الجمعة.

جاء ذلك في بيان صدر عن هذه الإدارة، وقعه المفتي الأعلى لروسيا طلعت تاج الدين، ودعا فيه المواطنين إلى التوحد ضد الإرهاب والتطرف.

إقرأ المزيد

وقال البيان: "صدمنا بشدة من أنباء الجريمة البشعة التي ارتكبت في 22 مارس 2024 في مركز كروكوس سيتي هول في مدينة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو من قبل مسلحي منظمات إرهابية ضد السكان المدنيين في بلدنا. باسم الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، نعرب عن سخطنا الغاضب وإدانتنا الشديدة لهذا العمل الدنيء الشنيع المناهض للإنسانية. نعرب عن حزننا البالغ وتعاطفنا مع أهالي الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. في مواجهة هذه المأساة الرهيبة، ندعو جميع مواطنينا إلى توحيد الجهود بشكل أوثق في الكفاح المتضامن ضد هذا الطاعون المعاصر الذي يهدد البشرية - التطرف والإرهاب".

ودعا البيان إلى التصدي لمحاولات "زرع الفوضى والشقاق، وضرب السلام والأمن وزعزعة الاستقرار في وطننا العظيم - روسيا".

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: نوفوستي