عمدة موسكو: وقعت في المركز التجاري "كروكوس سيتي" مأساة رهيبة

قدم عمدة موسكو سيرغي سوبيانين التعازي في ضحايا الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، مساء الجمعة.

وكتب سوبيانين في منشور على حسابه الرسمي على "تلغرام": "وقعت في المركز التجاري "كروكوس سيتي" مأساة رهيبة. أقدم التعازي لذوي الضحايا".

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وأضاف العمدة أنه أعطى التوجيهات بتقديم كافة المساعدات اللازمة للمتضررين جراء الهجوم.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

وتشير الأنباء الواردة إلى وقوع انفجار في المبنى، وسقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور.

المصدر: RT