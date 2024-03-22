روسيا.. إدراج الحركة الدولية لمثليي الجنس LGBT على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة

أدرجت الهيئة الروسية الفيدرالية للرقابة المالية ومكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب Rosfinmonitoring حركة مثليي الجنس LGBT على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة في روسيا.

وقالت الهيئة الروسية الفيدرالية للرقابة المالية في بيان: "تم إدراج حركة LGBT الدولية (المحظورة في روسيا الاتحادية) وأقسامها الهيكلية على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة".

وفي نوفمبر العام الماضي 2023، رفعت وزارة العدل الروسية دعوى قضائية للاعتراف بالحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT كمنظمة متطرفة وحظرها في روسيا.

وجاء في بيان العدل الروسية: "من الملاحظ في أنشطة حركة المثليين العاملة على الأراضي الروسية تحديد علامات ومظاهر مختلفة متطرفة، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".