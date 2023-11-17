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وزارة العدل الروسية تطالب بإعلان حركة المثليين حركة متطرفة وحظرها

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وزارة العدل الروسية تطالب بإعلان حركة المثليين حركة متطرفة وحظرها
Globallookpress Roberto TueroKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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رفعت وزارة العدل الروسية دعوى قضائية للاعتراف بالحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT كمنظمة متطرفة وحظرها في روسيا.

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جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة حيث ورد في البيان: "بشأن المطالبة الإدارية لوزارة العدل الروسية بالاعتراف بالحركة الاجتماعية الدولية LGBT كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية، من المقرر إجراء المحاكمة في 30 نوفمبر".

وتابع البيان: "ومن الملاحظ في أنشطة حركة المثليين العاملة على الأراضي الروسية تحديد علامات ومظاهر مختلفة متطرفة، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".

وستعقد جلسة الاستماع في المحكمة العليا الروسية.

المصدر: نوفوستي

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