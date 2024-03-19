الفريق أول البحري ألكسندر مويسييف يتولى رسميا منصب قائد القوات البحرية الروسية بالنيابة

تم تعيين بطل روسيا الفريق أول البحري ألكسندر مويسييف قائدا للبحرية الروسية بالنيابة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.

وقد تم تقديمه رسميا لأول مرة في قاعدة كرونشتات البحرية الروسية كقائد للقوات البحرية الروسية بالنيابة يوم 19 مارس الجاري الذي يصادف عيد أفراد أسطول الغواصات في روسيا، وذلك بعد أن تولى قيادة مراسم تكريم البحارة الروس في أسطول الغواصات.

يذكر أن الفريق أول البحري ألكسندر مويسييف تولى قيادة البحرية الروسية بالنيابة بعد استقالة الفريق أول البحري نيقولاي يفمييف من هذا المنصب.

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السيرة الذاتية

ألكسندر مويسييف أنهى بامتياز عام 2003 أكاديمية " الأميرال كوزنيتسوف" البحرية الحربية الروسية، وتم تعيينه قائدا للفرقة الـ31 للغواصات في الأسطول الشمالي الروسي، وفي عام 2006 تم تعيينه نائبا لقائد الأسطول الـ12 للغواصات، ثم تولى أعوام 2007 – 2009 قيادة الفرقة الـ31 للغواصات في الأسطول الشمالي الروسي، حيث أشرف على عملية انتقال الغواصة الاستراتيجية "ريازان" تحت جليد المحيط المتجمد الشمالي من الأسطول الشمالي إلى أسطول المحيط الهادئ.

وتم عام 2011 تقليده بلقب بطل روسيا، وكان عامي 2011 -2012 نائبا لقائد لقوى الغواصات في الأسطول الشمالي الروسي، وبعد ذلك تولى قيادة أسطول الغواصات في الأسطول الشمالي، وتم تعيينه عام 2016 بمنصب النائب الأول لقائد الأسطول الشمالي، ثم نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وتولى عام 2018 قيادة أسطول البحر الأسود، ثم تولى في 3 مايو عام 2018 قيادة الأسطول الشمالي الروسي. ومُنح ألكسندر مويسييف في ديسمبر عام 2020 رتبة الفريق أول البحري.

المصدر: RT