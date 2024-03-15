لحظة تاريخية.. مقاطعة خيرسون تشارك لأول مرة في تصويت الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

أدلى حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بصوته في مركز انتخابي في المقاطعة التي تشارك لأول مرة منذ انضمامها إلى روسيا في تصويت الانتخابات الرئاسية.

وكتب سالدو عبر قناته على "تليغرام": "لقد حانت لحظة تاريخية، وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في خيرسون".

يشار إلى أن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022، بموجب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح العودة إلى روسيا.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها صباح الجمعة في الشرق الأقصى الروسي حيث سيستمر التصويت ثلاثة أيام في عموم روسيا.

كما فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ أبوابها أمام الناخبين.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، وليونيد سلوتسكي عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، ونيكولاي خاريتونوف عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديسلاف دافانكوف عن "حزب الناس الجدد".

ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة وجهها للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

المصدر: RT