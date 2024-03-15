افتتاح مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية التي انطلقت اليوم، وستستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.

ونظرا لفارق التوقيت بدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي إقليم تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي في 23:00 من ليل الخميس بتوقيت موسكو، في إطار اقتراع يمتد على 3 أيام.

يتبع..