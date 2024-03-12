روسيا تدخل في قائمة أول 3 دول من حيث معدلات تطوير النقل

قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، إن روسيا تعد واحدة من أول 3 دول في العالم من حيث وتيرة تطوير النقل، وتجري أكبر عملية بناء للبنية التحتية للنقل في التاريخ الحديث.

وأضاف الوزير في مقابلة صحفية: "تعتبر روسيا من بين الدول الثلاث الأولى الرائدة في العالم من حيث وتيرة تطوير النقل. يتم في روسيا اليوم تنفيذ أكبر عملية بناء للبنية التحتية للنقل في التاريخ الحديث. في المتوسط، نقوم بتسليم 18 موقعا من المواقع المهمة في هذا القطاع كل عام".

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وأشار الوزير إلى تعدد مصادر التمويل في الاستثمارات الرئيسية في هذا القطاع.

وشدد الوزير على أن قطاع النقل في روسيا الحديثة، مر بمسار صعب وشائك.

وقال: "انتقلنا من الانحدار والفوضى ونقص التمويل في التسعينيات إلى النهضة والتحول إلى نظام موحد يعمل لصالح المواطنين والدولة في الوقت الراهن. يتواجد مجمع النقل اليوم في مرحلة مختلفة بشكل أساسي من التطور. لقد تغير كل شيء بشكل كبير: المعدات والتكنولوجيا ونظام الإدارة وسرعة اتخاذ القرار وحجم المعلومات المعالجة وجودة الخدمة".

وأكد وزير النقل، على أنه تم تحقيق هذه النتائج الباهرة في تطوير قطاع النقل في روسيا، بفضل السياسة المتسقة والتدابير النشيطة من جانب قيادة البلاد، ومن جانب رئيس الدولة.

وتعتبر موسكو مدينة رائدة في تطوير واستخدام الحافلات الكهربائية كوسيلة نقل عامة، ويجوب شوارع العاصمة اليوم أكثر من 1400 حافلة صديقة للبيئة والتي تعمل على 120 مسارا.

المصدر: نوفوستي