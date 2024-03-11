 
مباشر

مفتي جمهورية الشيشان الروسية يعلن أول أيام رمضان

أخبار روسيا

مفتي جمهورية الشيشان الروسية يعلن أول أيام رمضان
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4w5

أعلن مفتي جمهورية الشيشان الروسية صلاح حاج مجييف أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام.

وقال مجييف في رسالة مصورة نشرت أمس الأحد: وصلتنا رسالة من المملكة العربية السعودية تفيد برصد هلال شهر رمضان المبارك. لذلك، فإن يوم الاثنين، 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك! تقبل الله تعالى منا الصيام والقيام والزكاة".

إقرأ المزيد
الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا توضح لماذا يصبح الصيام في روسيا أسهل عاما بعد عام
الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا توضح لماذا يصبح الصيام في روسيا أسهل عاما بعد عام

من جانبه، هنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عبر قناته في "تلغرام" جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن "هذا هو أروع وقت لتكريس نفسك بالكامل لعبادة الله تعالى، وهو (وقت) يذكرنا بأهمية الرحمة والرأفة والصبر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا