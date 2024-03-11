مفتي جمهورية الشيشان الروسية يعلن أول أيام رمضان

أعلن مفتي جمهورية الشيشان الروسية صلاح حاج مجييف أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام.

وقال مجييف في رسالة مصورة نشرت أمس الأحد: وصلتنا رسالة من المملكة العربية السعودية تفيد برصد هلال شهر رمضان المبارك. لذلك، فإن يوم الاثنين، 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك! تقبل الله تعالى منا الصيام والقيام والزكاة".

🚨⚡️مفتي جمهورية الشيشان الروسية الشيخ صلاح حاج مجييف:



وصلتنا رسالة من المملكة العربية السعودية تفيد برصد هلال شهر رمضان المبارك.



لذلك، فإن يوم غدٍ الإثنين، 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك! pic.twitter.com/XF5FYSQ8UH — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 10, 2024

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من جانبه، هنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عبر قناته في "تلغرام" جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن "هذا هو أروع وقت لتكريس نفسك بالكامل لعبادة الله تعالى، وهو (وقت) يذكرنا بأهمية الرحمة والرأفة والصبر".

المصدر: RT