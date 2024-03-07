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الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا توضح لماذا يصبح الصيام في روسيا أسهل عاما بعد عام

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الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا توضح لماذا يصبح الصيام في روسيا أسهل عاما بعد عام
Sputnik
نائب رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا روشان أبياسوف
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أكد نائب رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا، روشان أبياسوف، أن الصيام في شهر رمضان يصبح أكثر سهولة لأن وقت حلوله يقترب من فصل الشتاء، وساعات النهار تصبح أقل.

قال أبياسوف خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو مخصص لشهر رمضان: "سيستمر الصيام هذا العام 30 يوما. وفي كل عام يصبح الصيام أسهل بالنسبة للمسلمين في روسيا، حيث تصبح ساعات النهار أقل، بسبب قرب حلوله من فصل الشتاء. وفي الصيف بفضل الله تعالى نصوم بالطبع، لكن في الشتاء يكون الأمر أسهل".

المصدر: نوفوستي

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