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تراكم الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا

أخبار روسيا

تراكم الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا
Sputnik
موسكو
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أعلن كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس تحطيم الغطاء الثلجي في موسكو رقما قياسيا، حيث بلغت سماكة الثلوج 67 سم.

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وكتب في صفحته على "تلغرام" أن تراكم الثلوج في موسكو ازداد 5 سم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف: "بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في معرض عموم روسيا بحلول الساعة 9 صباح اليوم الأحد 67 سم، وهو أكثر بـ1.7 مرة من المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 1966، عندما بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في موسكو 65 سم".

المصدر: نوفوستي

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