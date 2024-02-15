عاصفة ثلجية قوية تضرب موسكو (صور+فيديو)

تأثّرت مدينة موسكو صباح اليوم بمنخفض جوي رافقته عاصفة أدت لتساقط الثلوج بغزارة في معظم مناطق المدينة.

وحول الموضوع قال الخبير في مركز"فوبوس" للأرصاد الجوية، يفغيني تيشكوفيتس:"بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المدينة صباح اليوم وصل ارتفاع الغطاء الثلجي في منطقة محطة الأرصاد الجوية الموجودة على أرض مدينة معارض عموم روسيا VDNKh إلى 54 سم، ومن المتوقع أن تصل سماكة الثلوج إلى 60 سم خلال الـ 24 ساعة القادمة".

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وذكر الخبير أن سماكة الثلوج في مثل هذا الوقت من السنة في المدينة من المفترض أن تكون 36 سم، وقد وصل هذا الرقم إلى مستويات قياسية عام 1994، حيث بلغت سماكة الثلوج حينها 65 سم.

وأشار تيشكوفيتس لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن الثلوج بدأت بالتساقط في الساعة الثالثة صباح يوم اليوم الخميس، وأن العاصفة تسببت بتساقط أكثر من ثلث المعدل الشهري للثلوج في منطقة غرب موسكو، كما تدهورت الرؤية في بعض مطارات العاصمة".

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وأثّرت العواصف الثلجية على العديد من مناطق وسط روسيا أيضا، إذ تساقط في منطقة سوخينيتشي في منطقة كلوغا نحو 15 ملم من الثلوج، وكذلك الأمر في فيازما بمنطقة سمولينسك.

وتجدر الإشارة إلى أن عاصفة ثلجية قوية ضربت موسكو أيضا الأسبوع الماضي، وتسببت بتساقط معدلات قياسية من الثلوج، وأدت إلى عرقلة حركة السير في العديد من طرقات المدينة.

المصدر: نوفوستي