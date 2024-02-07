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العاصفة "أولغا" تغمر موسكو بالثلوج (صور+فيديوهات)

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العاصفة
Sputnik michael voskresinsky
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بدأت اليوم الأربعاء في موسكو عاصفة ثلجية قوية، غطّت شوارع المدينة بطبقات سميكة من الثلوج.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن الثلوج الكثيفة غطت معظم مناطق المدينة، كما أكّدت خدمة "ياندكس" للأرصاد الجوية أن الهطولات الثلجية الكثيفة طالت كامل أراضي العاصمة.

وذكر المتخصص في مركز "فوبس" الروسي للأرصاد الجوية لوكالة "نوفوستي" أن عاصفة "أولغا" ستجلب معها كميات كبيرة جدا من الثلوج إلى موسكو، ويوم الأربعاء سيتم تسجيل ربع معدلات الهطول الشهرية من الثلوج، وأن ارتفاع الثلوج في موسكو يوم الخميس قد يصل إلى أرقام قياسية تم تسجيلها عام 1999، حيث وصلت إلى 58 سم.

وتسببت العاصفة الثلجية القوية أيضا بالعديد من الحوادث على طرقات المدينة، ونشرت قناة "moscowtop" على تليغرام مقاطع فيديو لحادث كبير أدى إلى تضرر العديد من السيارات السياحية والشاحنات.

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Sputnik
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المصدر: نوفوستي+وكالات روسية

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