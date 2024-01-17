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عاصفة ثلجية شديدة تضرب طريقا رئيسيا بين موسكو وقازان

أخبار روسيا

عاصفة ثلجية شديدة تضرب طريقا رئيسيا بين موسكو وقازان
bashinform.ru
صورة ارشيفية
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تعرضت جمهورية تتارستان الروسية ومقاطعة أوليانوفسك المجاورة لها لتدهور في الأحوال الجوية وتساقط غزير للثلوج في المنطقة.

وفرضت سلطات تتارستان قيودا على المرور في الأوتوستراد "إم – 12، الشرق" الذي يربط بين موسكو والمناطق الروسية الشرقية، وذلك بسبب سوء الطقس والعواصف الثلجية والرياح الشديدة في جمهورية تتارستان ومقاطعة أوليانوفسك. وقد غطت الثلوج سطح الطريق كله، ما تسبب في انقطاع المرور في الأوتوستراد "إم – 12، الشرق" الفيدرالي الشرقي.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتساقط خلال اليوم نحو 25 سنتيمترا من الثلج. وقد انقطع المرور في جزء من الأوتوستراد يربط بين بلدتي كاناشا وشالي حيث تقدم وزارة الطوارئ الروسية المساعدات الضرورية لسائقي السيارات.

وتواجه الطريق بين قازان وأوليانوفسك المشاكل نفسها بسبب تشكل اختناق مروري بطول كيلومترين.

المصدر: نوفوستي

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