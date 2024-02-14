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الكرملين: العملية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى حرب مع الغرب الجماعي

أخبار روسيا

الكرملين: العملية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى حرب مع الغرب الجماعي
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى "حرب مع الغرب الجماعي".

وقال بيسكوف للصحفيين على هامش "منتدى تكنولوجيات المستقبل"، يوم الأربعاء، إن "العملية العسكرية الخاصة بدأت ضد أوكرانيا. ومع مرور الوقت تحولت إلى حرب ضد الغرب الجماعي".

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وأضاف "إنها حرب بمشاركة دول الغرب الجماعي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بشكل مباشر في النزاع".

وأشار بيسكوف إلى أن "تدخل الغرب قد يؤدي إلى إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة، لكنه لن يستطيع تغيير مسار الأمور".

وأكد أن العملية العسكرية "ستستمر حتى تحقيق كل المهام المطروحة".

يذكر أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير عام 2022. وأعلنت الدول الغربية عن دعمها لأوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".

المصدر: نوفوستي

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