"بدأنا ببريطانيا".. لافروف بدأنا بمنع السفارات الأجنبية من توظيف كوادر محلية بنفسها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال جلسة استماع في مجلس الدوما، بأن وزارته تتحرك من أجل منع البعثات الدبلوماسية الأجنبية من التمتع بوضع صاحب العمل.

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جاء ذلك في معرض رد لافروف على سؤال حول استئناف ممارسة التوظيف في المؤسسات الأجنبية للدول "غير الصديقة" من خلال الإدارة العامة لخدمات السلك الدبلوماسي التابعة للخارجية الروسية.

وقال لافروف: "ننطلق من حقيقة أنه من الضروري قانونا حرمان البعثات الأجنبية من حق القيام بمهام صاحب العمل".

وأضاف أن تعيين موظفين محليين للبعثات الدبلوماسية الأجنبية من خلال إدارة خدمات السلك الدبلوماسي يعتبر "خطوة طبيعية ومنطقية تماما"، موضحا أن ذلك سيسمح أولا، بتلبية الطلبات المشروعة والقانونية للحصول على خدمات العمل، وثانيا، سيسمح لنا بمنع أي تجاوزات في هذا المجال".

وأشار لافروف إلى أن الخارجية الروسية لا تدفع في هذا الاتجاه فحسب، بل وقد بدأت بهذه العملية بالفعل، ووضعت السفارة البريطانية لدى روسيا والقنصلية العامة البريطانية في يكاترينبرغ ضمن إطار لا يتيح لها التصرف بشكل مستقل في سوق العمل، وإنما يفرض عليها ضرورة التعاون مع إدارة خدمات السلك الدبلوماسي.

المصدر: وسائل إعلام روسية