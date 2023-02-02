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موسكو: واشنطن تتحايل على القيود الروسية على توظيف كوادر سفارتها

أخبار روسيا

موسكو: واشنطن تتحايل على القيود الروسية على توظيف كوادر سفارتها
Sputnik YEVGENY ODINOKOV
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صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة تتحايل على القيود التي فرضتها روسيا على توظيف الكوادر في السفارة الأمريكية بموسكو، في رد جوابي على خطوة من واشنطن.

وقال أنطونوف في حديث للقناة التلفزيونية الأولى الروسية، يوم الأربعاء، إنه "من الواضح أن القيود الروسية لا يلتزم بها الأمريكيون بالكامل، وهم يحاولون التحايل عليها".

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وأضاف أنه "حسب المعطيات الرسمية يعمل في السفارة الأمريكية اليوم أكثر من 130 موظفا لا يعتبرون مواطنين أمريكيين".

يذكر أن روسيا فرضت حظرا على توظيف السفارة الأمريكية بموسكو للمواطنين الروس ومواطني الدول الثالثة، وذلك في أعقاب إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة، ردا على توسيع واشنطن للعقوبات ضد روسيا، وطردها 10 دبلوماسيين روس في أبريل عام 2021.

المصدر: نوفوستي

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