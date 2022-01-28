السفير الروسي لدى واشنطن: 184 موظفا سيبقون في سفارتنا حتى نهاية يناير

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن 184 موظفا فقط من كوادر السفارة الروسية سيبقون فيها حتى نهاية يناير بسبب مطالب واشنطن، وأن موسكو تتصرف دوما بمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال أنطونوف في بيان نشر على صفحة السفارة الروسية على "فيسبوك" يوم الجمعة، إن "الأمريكيين قدموا لنا في سبتمبر الماضي قائمة بأسماء 55 موظفا في البعثات الروسية يطالبونهم بمغادرة الولايات المتحدة في 2022 على مرحلتين، 27 بحلول 30 يناير و28 حتى الـ30 من يونيو".

وأشار السفير إلى أن 23 موظفا غادروا الولايات المتحدة حتى الآن، وسيعود إلى روسيا 4 آخرون في 29 يناير.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه "بعد ذلك سيبقى في السفارة الروسية 184 موظفا فقط، بمن فيهم الدبلوماسيون والكوادر الإدارية والفنية".

وعن الرد المحتمل على ذلك، قال أنطونوف إن "موسكو يجب أن تقول كلمتها. وفي أي ظرف نحن نتصرف بمبدأ المعاملة بالمثل".

وأكد أن الجانب الروسي "يدعو إلى تهيئة الظروف لعمل الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا"، وأن الاقتراح الروسي بإلغاء جميع القيود على أعداد الدبلوماسيين وإصدار التأشيرات للعاملين في البعثات الدبلوماسية، لا يزال قائما.

المصدر: تاس