بورتنيكوف: الأمن الروسي منع وقوع 419 جريمة إرهابية منذ بداية العملية العسكرية

قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إن الهيئات الأمنية المختصة أحبطت بالتعاون مع هيئات حماية القانون وقوع 419 جريمة إرهابية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بورتنيكوف، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم منع 419 جريمة إرهابية".

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف وحذف أكثر من 360 ألف مادة متطرفة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت، وتم حجب الوصول إلى 70 ألف صفحة.

وتم خلال الجلسة التشديد على ضرورة تعزيز حماية الفضاء المعلوماتي الروسي من الهجمات المدمرة، وكذلك تم اعتبار أن إعداد وتعزيز محتوى مكافحة الإرهاب على الشبكات الاجتماعية مهمة في غاية الحيوية.

وجرت الإشارة إلى إنشاء مراكز لنشر الأمن المعلوماتي بين الشباب في 73 كيانا من الكيانات الفيدرالية الروسية.

في وقت سابق، أعلن مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف أن أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية أحبطت 228 جريمة إرهابية، بينها 146 تفجيرا إرهابيا منذ بداية العام الجاري.

المصدر: تاس