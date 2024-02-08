موسكو تؤكد مساعيها لتعزيز المبادرات في إطار G20 لنقل الحبوب إلى البلدان المحتاجة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين لوكالة "نوفوستي" أن موسكو ستعمل على تعزيز المبادرات في إطار G20 من أجل النقل المجاني للحبوب والأسمدة الروسية إلى البلدان المحتاجة.

وقال بانكين: "نعتزم تعزيز المبادرات الروسية للنقل الحر للحبوب والأسمدة إلى البلدان المحتاجة، ودعم برامج التغذية المدرسية في الخارج. وبطبيعة الحال، سوف نصر على مبدأ التحول العادل في مجال الطاقة، دون هرج ومرج مناخي غير مبرر".

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وتابع قائلا: "وذلك بما لا يضر بالاقتصاد ومستهلكي الطاقة، وبالاعتماد على استخدام كافة التقنيات الواعدة وأنواع الوقود، وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي والطاقة النووية السلمية".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن الجانب الروسي يعتبر "مجموعة العشرين" منتدى اقتصاديا رئيسيا.

وأضاف: "هذه منصة يمكن فيها للبلدان المتقدمة والنامية أن تسعى إلى أرضية مشتركة وعلى قدم المساواة وتوحيد قواها في مواجهة التحديات العالمية <...> وسوف نقدم مساهمة كاملة في نجاح عملها، بما في ذلك من خلال إعداد محدد عبر تقديم المقترحات وتبادل الخبرات".

المصدر: نوفوستي