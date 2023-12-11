الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران مسودة اتفاق المناخ "غير كافية" وبحاجة إلى تعديل

اعتبر الاتحاد الأوروبي وأميركا مسودة الاتفاق المقترحة على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي "كوب 28" غير كافية وبحاجة إلى تقوية في صياغتها.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكي هوكسترا للصحفيين: "هناك بعض الأمور الجيدة فيها، لكن بشكل عام من الواضح أنها غير كافية وغير مناسبة لمعالجة المشكلة التي نحن هنا لمعالجتها"، مضيفًا أن النص يحتوي على عناصر "لا يمكن ببساطة قبولها".

وقالت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، المشاركة في مؤتمر دبي: "هذا النص غير كاف، غير كاف..هناك عناصر غير مقبولة كما وردت،..إنها مخيبة للآمال".

وصرحت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن النص "واضح أنه غير كاف".

وبدورها دعت الولايات المتحدة إلى "تقوية" صيغة مشروع النصّ الختامي لمؤتمر المناخ، واستخدام صيغة أقوى، مشيرة إلى أنه لا يتضمن كلمة "الاستغناء" عن الوقود الأحفوري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نقدّر الجهود التي بذلها كثرٌ لكتابة النصّ الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح متنوّعة". وأضاف "في الوقت نفسه، يحتاج قسم تخفيف (تأثيرات التغيّر المناخي)، بما في ذلك مسألة الوقود الأحفوري، إلى تقوية الصياغة، ويحتوي قسم التمويل على نقاط غير دقيقة يجب تصحيحها".

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، وسجل "كوب 28"، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عددا قياسيا لطلبات الحضور تصل إلى 500 ألف مشارك، بمن فيهم وزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء الدول والحكومات.

المصدر: أ ف ب+ RT