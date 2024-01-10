بوتين: روسيا بلد مكتف ذاتيا بكل معنى الكلمة

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا بلد مقتدر ومكتف ذاتيا بكل معنى الكلمة وتسير بخطى ثابتة إلى الأمام، وأن ذلك أبرز نتيجة حققتها في العام الماضي.

وقال بوتين اليوم الأربعاء في لقاء مع المواطنين خلال زيارته إلى مدينة أنادير عاصمة دائرة تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي: "الأمر الرئيسي الذي أظهرناه لأنفسنا والعالم أجمع أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا ومقتدرة بكل معنى الكلمة، وهذا بالتأكيد أهم نتيجة في العام الماضي".

وأشار إلى أن جميع دول العالم تواجه صعوبات، لكن مشاكل الدول الأخرى لا يمكن مقارنتها بتلك التي تواجهها روسيا، وأضاف: "الاقتصادات الأوروبية الرائدة لا تعيش أفضل أيامها... نحن ننمو، وهم يتراجعون... العقوبات أظهرت أنهم بحاجة إلينا أكثر من حاجتنا لهم".

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وفي سبتمبر الماضي، تحدث الرئيس الروسي عن الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي في البلاد، وأشار إلى أن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدّر رئيسي للمنتجات الزراعية وصارت في طليعة مصدري هذه المنتجات في العالم.

وقال: "نحن في روسيا فخورون بما قمنا به خلال السنوات الثماني أو العشر الماضية في مجال الزراعة، حيث تحولت روسيا من مستورد مطلق للمنتجات الزراعية إلى أكبر مصدر لها، والآن تحتل المرتبة الأولى في العالم في صادرات القمح" والزيوت والحبوب والأسمدة وغير ذلك في النطاق الزراعي.

المصدر: RT + أر بي كا