بوتين: منظومة الميزانية الروسية مستقرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على تقرير وزير المالية أنطون سيلوانوف أن منظومة الميزانية الروسية مستقرة، رغم القيود والعراقيل التي يحاول الغرب وضعها أمام الاقتصاد الروسي.

وقال بوتين اليوم الأربعاء في لقاء مع المواطنين خلال زيارته إلى مدينة أنادير عاصمة دائرة تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي: "قبل قليل قدم لي وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تقريرا عن الوضع المالي في البلاد في العام الماضي والخطط للعام الجديد 2024".

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وأضاف أن "نظام الميزانية الروسية حسب تقرير الوزير مستقر ويتطور بثبات".

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية الروسية العام الجاري 35.065 تريليون روبل، على أن تكون النفقات عند مستوى 36.66 تريليون، وبناء وعجز بواقع 1.595 تريليون روبل سيتم تعويضه من احتياطيات الدولة وصناديقها الائتمانية والاستثمارية.

المصدر: RT + تاس