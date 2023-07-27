بوتين يعلن عن عزم روسيا افتتاح عدد من المؤسسات التعليمية في إفريقيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام المشاركين في قمة روسيا أفريقيا بسان بطرسبورغ عن عزم روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا

بوتين: سنساعد في دعم الزملاء في إفريقيا فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام وإعداد الكوادر. نتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول.

بوتين: يدرس أكثر من 10 آلاف طالب من إفريقيا في المعاهد الطبية الروسية.

بوتين: تزداد برامج التبادل ما بين الشباب في روسيا وإفريقيا. أدعو الشباب من إفريقيا لزيارة سوتشي لمهرجان الشباب مارس المقبل التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 110 دولة.

بوتين: نعتزم التعاون في مجال الإعلام لا سيما في مجال المضمون الإعلامي. يوجد هناك خطط لافتتاح عدد من القنوات الروسية في إفريقيا.